Borsa italiana oggi | 5 ottobre 2022 | tutti i dati in tempo reale

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) La chiusura delladi, 5, di seguito: in aggiornamento Come funziona laLaè un mercato finanziario regolamentato dove è possibile scambiarsi azioni, obbligazioni, valute e altri asset. E’ “regolamentato” perché emittenti, negoziazioni e operatori finanziari sono tenuti a rispettare requisiti specifici. In Italia alcuni enti comeSpA e CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la) verificano il rispetto di questi requisiti. Laè inoltre un mercato finanziario secondario, vale a dire che gli strumenti finanziari che la interessano sono già in circolazione. Da una lato ci sono i ...

Viviamo un periodo critico per la nostra economia, in particolare per il settore della logistica , ma il caro energia rischia di mettere in ginocchio soprattutto il trasporto ferroviario delle merci. ...Il ministero della Transizione Ecologica ha selezionato 142 progetti per il Programma del PNRR "Isole Verdi". Con l'individuazione degli interventi è stato raggiunto, entro la scadenza fissata al 30 ...A-Cube, tech company Italiana che ha sviluppato una piattaforma SaaS di comunicazione tra soggetti istituzionali (enti governativi, banche) e aziende priva ...Le Borse europee, già deboli, seguono l'avvio in calo di Wall Street. I listini indietreggiano con il venire meno delle aspettative di politiche meno aggressive da parte delle banche centrali sui tass ...