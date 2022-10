“Blonde” tra le polemiche: spettacolarizzato il dolore di Marilyn (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Abbiamo già parlato di Blonde, il film di Andrew Dominik tratto dal romanzo omonimo di Joyce Carol Oates su Marilyn Monroe; il lungometraggio targato Netflix, presentato a Venezia, ha ottenuto sia lodi che commenti sprezzanti degli spettatori che lo hanno visionato e che si sono dissociati dai temi trattati. Blonde: l’accusa di non essere un film femminista Una delle più grandi ingenuità del nostro tempo è quello di associare qualsiasi film che abbia come protagonista una donna al femminismo. Non c’è nulla di più sbagliato in questa associazione, perché non basta essere donna e raccontare la propria storia (o farla raccontare da altri) per essere femminista. Non possiamo allo stesso modo, dunque, definire Blonde un film femminista, semplicemente perché educare su certi ideali non è lo scopo del film, e prima ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Abbiamo già parlato di, il film di Andrew Dominik tratto dal romanzo omonimo di Joyce Carol Oates suMonroe; il lungometraggio targato Netflix, presentato a Venezia, ha ottenuto sia lodi che commenti sprezzanti degli spettatori che lo hanno visionato e che si sono dissociati dai temi trattati.: l’accusa di non essere un film femminista Una delle più grandi ingenuità del nostro tempo è quello di associare qualsiasi film che abbia come protagonista una donna al femminismo. Non c’è nulla di più sbagliato in questa associazione, perché non basta essere donna e raccontare la propria storia (o farla raccontare da altri) per essere femminista. Non possiamo allo stesso modo, dunque, definireun film femminista, semplicemente perché educare su certi ideali non è lo scopo del film, e prima ...

