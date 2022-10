Avete pagato l' arbitro? L' assurda accusa di Xavi all' Inter

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) L'allenatore blaugrana ha perso la testa durante-Barcellona per via delle decisioni dell'Vincic

Did VAR even check for handball! Obvious pen! Robbed!#InterBarca pic.twitter.com/7jmYLcxh4P - Emil (@Emil_Steenberg) October 4, 2022 La faccia di Inzaghi, una specie di Var vivente… pic.Ladri di Stato, restituite quello cherubato'. A Milano l'Usb, l'unione sindacale di base è ... speculando sulle differenze tra quanto hannole materie prime e il prezzo al quale ce le ...L'ex metronomo dei catalani, infatti, avrebbe mimato il gesto "pagare" come se l'Inter lo avesse fatto nei confronti del fischietto sloveno Vincic. Una polemica più da tifoso che da professionista del ...Si è presentata in aula a Milano anche Karima El Mahroug, insieme a Silvio Berlusconi uno dei 28 imputati nel processo Ruby Ter.