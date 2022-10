ATP Tokyo 2022 | Fritz | Shapovalov e Kecmanovic vincono all’esordio Martinez e Kwon accedono ai quarti

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) È appena terminata un’altra giornata dell’ATP 500 di. Sul cemento giapponese si sono disputati oggi tre incontri valevoli per il primo turno e due ottavi di finale e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Nei match validi per il primo turno sono arrivate le vittorie di Taylor, Denise Miomir. Lo statunitense (testa di serie n.3) ha avuto la meglio sull’australiano James Duckworth con il punteggio di 6-2 6-7(2) 6-1, il canadese (n.7 del seeding) ha sconfitto l’americano Steve Johnson per 6-3 7-6(3) e il serbo ha battuto il giapponese Yoshihito Nishioka (reduce dal trionfo all’ATP 250 di Seoul) per 2-6 7-6(1) 6-2. Per quanto riguarda gli ottavi di finale invece, lo spagnolo Pedroha superato il connazionale Jaume ...