Terremoto a Genova oggi 4 ottobre 2022

(Di martedì 4 ottobre 2022)– . Avvertita questa sera nel capoluogo di regione ligure una forte scossa sismica di magnitudo 3.5, con epicentro nella zona di Bargagli. Regione Liguria è in contatto con la Protezione Civile e con il sindaco, che al momento non riferisce criticità o segnalazioni di danni. Seguiranno aggiornamenti.

TgLa7 : ??TERREMOTO?? La terra trema ancora a Genova! Ennesima scossa nell'entroterra di Genova, avvertita anche nel Capoluog… - vigilidelfuoco : ?? #Genova, ore 23:41 scossa #terremoto ML 3.5 tra i comuni di Davagna, Bargagli e Lumarzo. Evento avvertito, numero… - RegLiguria : ?? Avvertita circa 15 min fa una forte scossa di #terremoto con magnitudo 3.5 a #Genova, con epicentro a Bargagli.… - EdouardDugas : RT @Corriere: Genova, scossa di terremoto martedì sera: magnitudo tra 3.3 e 3.8 - Corriere : Genova, scossa di terremoto martedì sera: magnitudo tra 3.3 e 3.8 -

'Tutto ha iniziato a ballare, la mia casa scricchiolava'. Su Twitter la paura di tanti per ila Davagna, vicino ...Una forte scossa diè stata avvertita aalle 23:41. Il sisma è stato di magnitudo 3.5, con epicentro 2 km a ovest di Davagna, con una profondità registrata di 8 km, come registrato dall'Istituto ...Terremoto a Genova. Dopo la scossa di una settimana fa, la terra torna a tremare nnei pressi del capoluogo della Liguria. Alle 23.41, segnala Ingv, una scossa magnitudo 3.5 è stata registrata nella ...Terremoto oggi Genova tanta paura ma zero danni a cose o persone come confermato anche dal governatore Toti. Leggi tutto Terremoto oggi Genova che terrorizza la popolazione. Una specie di boato, poi i ...