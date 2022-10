Tadej Pogacar vince la Tre Valli Varesine | “Meglio aspettare lo sprint Al Lombardia sarò osservato”

(Di martedì 4 ottobre 2022)ha vinto la Tre, imponendosi in volata davanti al colombiano Sergio Higuita e allo spagnolo Alejandro Valverde. Lo sloveno ha giganteggiato allodopo non essere riuscito are il Giro dell’Emilia e si lancia con grande ottimismo verso il Giro di, in programma tra tre giorni.ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Spaziociclismo: “È stata una gara molto dura, che alla fine si è decisa allo. La squadra ha fatto un gran lavoro per tenere il gruppo insieme nel finale, soprattutto Diego Ulissi ha fatto un incredibile lavoro, sono felice di aver vinto oggi. Perché abbiamo fatto il lavoro? L’idea era sin da subito di puntare allo ...

Un testa a testa nella volata ristretta che ha visto svettare(UAE Emirates): battuti Sergio Higuita (Bora - hansgrohe) ed Alejandro Valverde (Movistar). Migliore degli italiani un ...Sarà vero che non è nelle condizioni migliori ma con quindici corse vinte in questa stagione (e una mezza dozzina di 'maglie' ai vari giri)si dimostra il più forte . "Quest'anno è stato impegnativo, con Canada e Australia. Sono riuscito a recuperare dopo l'Australia, ma la condizione non è delle migliori", dice in ...Tadej Pogacar vince a Varese la Tre Valli battendo allo sprint Sergio Higuita e un inossidabile Alejandro Valverde. Diego Ulissi, Domenico Pozzovivo e Vincenzo Nibali tra i protagonisti di giornata Co ...Il campione dell'UAE Team Emirates la spunta in volata su Higuita e Valverde aggiudicandosi la 101esima edizione della semi-classica partita da Busto Arsizio con arrivo a Varese VARESE – Tadej Pogacar ...