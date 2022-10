Spid gratuito a tutti i dipendenti pubblici (Di martedì 4 ottobre 2022) ROMA – Identità digitale gratuita per tutti i dipendenti pubblici ancora sprovvisti di Spid. Il Dipartimento della Funzione pubblica ha firmato, all’esito di un avviso pubblico, un protocollo d’intesa con la società Lepida, grazie al quale ogni amministrazione potrà offrire ai suoi dipendenti l’opportunità di ottenere velocemente e gratuitamente la propria identità Spid. Soddisfatto il ministro uscente della pubblica amministrazione, Renato Brunetta, che dichiara: “Le identità Spid erogate in Italia hanno superato i 32 milioni. È un risultato importante, perché l’identità digitale permette l’accesso sicuro e inclusivo ai servizi della Pa. Per questo il Governo si è impegnato a rendere il suo utilizzo più capillare e per questo ho voluto assicurare lo . È un modo per ... Leggi su lopinionista (Di martedì 4 ottobre 2022) ROMA – Identità digitale gratuita perancora sprovvisti di. Il Dipartimento della Funzione pubblica ha firmato, all’esito di un avviso pubblico, un protocollo d’intesa con la società Lepida, grazie al quale ogni amministrazione potrà offrire ai suoil’opportunità di ottenere velocemente e gratuitamente la propria identità. Soddisfatto il ministro uscente della pubblica amministrazione, Renato Brunetta, che dichiara: “Le identitàerogate in Italia hanno superato i 32 milioni. È un risultato importante, perché l’identità digitale permette l’accesso sicuro e inclusivo ai servizi della Pa. Per questo il Governo si è impegnato a rendere il suo utilizzo più capillare e per questo ho voluto assicurare lo . È un modo per ...

renatobrunetta : ?? Spid gratuito a tutti i dipendenti pubblici: saranno i protagonisti della nuova Pa digitale Grazie ad un protoco… - Lopinionista : Spid gratuito a tutti i dipendenti pubblici - gabri61375863 : @renatobrunetta @FunzPub Mi consenta perché mai per i dipendenti pubblici lo spid dovrebbe essere gratuito mentre per gli altri no??? - bergonzi89 : RT @ItaliaOggi: Spid gratuito per tutti i dipendenti pubblici - picots1_fdv : RT @renatobrunetta: ?? Spid gratuito a tutti i dipendenti pubblici: saranno i protagonisti della nuova Pa digitale Grazie ad un protocollo… -