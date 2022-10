Sampdoria, oggi si punta a finalizzare accordo con Stankovic per la panchina (Di martedì 4 ottobre 2022) Sin dalla giornata di ieri è parso chiaro come l’obiettivo principale per la panchina della Sampdoria sia Dejan Stankovic. L’ex tecnico della Stella Rossa rappresenta la priorità della dirigenza doriana per sostituire l’esonerato Marco Giampaolo. Ci sono stati i primi contatti, e quest’oggi l’intenzione è quella di finalizzare un accordo con l’agente Fali Ramadani che prevede un’intesa fino a giugno con rinnovo automatico in caso di salvezza. L’alternativa all’allenatore serbo resta Daniele De Rossi. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 4 ottobre 2022) Sin dalla giornata di ieri è parso chiaro come l’obiettivo principale per ladellasia Dejan. L’ex tecnico della Stella Rossa rappresenta la priorità della dirigenza doriana per sostituire l’esonerato Marco Giampaolo. Ci sono stati i primi contatti, e quest’l’intenzione è quella diuncon l’agente Fali Ramadani che prevede un’intesa fino a giugno con rinnovo automatico in caso di salvezza. L’alternativa all’allenatore serbo resta Daniele De Rossi. SportFace.

gippu1 : Marco #Giampaolo entra da oggi nell'esclusivo club dei sei allenatori che sono stati ultimi da soli in serie A con… - DiMarzio : #SerieA | @sampdoria, il punto sulla panchina dopo l’esonero di Giampaolo: oggi contatti con Dejan #Stankovic - DiMarzio : #SerieA | @sampdoria, #Ranieri ha deciso: non tornerà. Oggi si spera di chiudere per #Stankovic - willycuba65 : RT @sportface2016: #Sampdoria | Si punta a finalizzare l'accordo con #Stankovic per la panchina in giornata - sportface2016 : #Sampdoria | Si punta a finalizzare l'accordo con #Stankovic per la panchina in giornata -