Milano, aggredito in pieno centro l’ex-Ad di Tim Ruggiero: “La situazione è fuori controllo” (Di martedì 4 ottobre 2022) Due mesi fa l’icona radical chic Chiara Ferragni aveva denunciato “la situazione fuori controllo” della sicurezza a Milano salvo poi rimangiarsi tutto dopo 24 ore per non dare dispiaceri al sindaco Sala che si era indispettito, piccato per la figuraccia che aveva rimediato. Riccardo Ruggiero, 61 anni, ex amministratore delegato di Tim, invece, non ci sta a tacere. E racconta come è stato aggredito e rapinato in pieno centro a Milano, ultima vittima di una microcriminalità in crescita impetuosa che Sala non riesce ad arginare. l’ex-amministratore delegato di Tim ripercorre con l’Adnkronos l’episodio che lo ha visto vittima e che non smette di turbarlo. “In pausa pranzo camminavo in via Palestro, all’angolo con via ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 ottobre 2022) Due mesi fa l’icona radical chic Chiara Ferragni aveva denunciato “la” della sicurezza asalvo poi rimangiarsi tutto dopo 24 ore per non dare dispiaceri al sindaco Sala che si era indispettito, piccato per la figuraccia che aveva rimediato. Riccardo, 61 anni, ex amministratore delegato di Tim, invece, non ci sta a tacere. E racconta come è statoe rapinato in, ultima vittima di una microcriminalità in crescita impetuosa che Sala non riesce ad arginare.-amministratore delegato di Tim ripercorre con l’Adnkronos l’episodio che lo ha visto vittima e che non smette di turbarlo. “In pausa pranzo camminavo in via Palestro, all’angolo con via ...

