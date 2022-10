Leao al Chelsea? Che risposta di Potter in conferenza! (Di martedì 4 ottobre 2022) Giorno di vigilia in casa Chelsea. La squadra londinese è chiamata a dare una risposta dopo le prime due opache prestazioni europee che sono valse l’ultimo posto nel girone con un solo punto all’attivo. Ha parlato dalla sala stampa di Stamford Bridge il neo allenatore Potter, presentando così la delicata sfida alla capolista Milan. Non sono mancate alcune dichiarazioni al peperoncino rilasciate dal tecnico britannico. Potter Chelsea Milan Una su tutte riguardante la stella del Milan, Rafa Leao, obiettivo del Chelsea per le prossime sessioni di calciomercato. Così Potter su di lui: “Mi ha davvero impressionato, è un top player e sta facendo la differenza per il Milan. In futuro non so cosa accadrà, ma ha le capacità e le potenzialità per fare ... Leggi su rompipallone (Di martedì 4 ottobre 2022) Giorno di vigilia in casa. La squadra londinese è chiamata a dare unadopo le prime due opache prestazioni europee che sono valse l’ultimo posto nel girone con un solo punto all’attivo. Ha parlato dalla sala stampa di Stamford Bridge il neo allenatore, presentando così la delicata sfida alla capolista Milan. Non sono mancate alcune dichiarazioni al peperoncino rilasciate dal tecnico britannico.Milan Una su tutte riguardante la stella del Milan, Rafa, obiettivo delper le prossime sessioni di calciomercato. Cosìsu di lui: “Mi ha davvero impressionato, è un top player e sta facendo la differenza per il Milan. In futuro non so cosa accadrà, ma ha le capacità e le potenzialità per fare ...

lucabianchin7 : Graham #Potter, allenatore del #Chelsea, su Rafa Leao: “Sono stato impressionato da lui. Fa la differenza. È un top… - ManuFilippone95 : RT @lucabianchin7: Graham #Potter, allenatore del #Chelsea, su Rafa Leao: “Sono stato impressionato da lui. Fa la differenza. È un top play… - F1N1no : @FutboIOOC Domani leao ne fa 4 al Chelsea allora.. - SportRepubblica : Chelsea, Potter più realista che mago: 'Poche chiacchiere, battere il Milan. Leao? E' pronto per la Premier' [aggio… - ForzaMilanTweet : Le aprile di #Potter in vista di #ChelseaMilan... dice che #Leao non si discute e che è un fuoriclasse... purtroppo… -