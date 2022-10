Strage allo stadio in Indonesia: almeno 182 morti negli scontri a fine partita, vittime schiacciate o soffocate nella calca (Di domenica 2 ottobre 2022) La rabbia per la prima sconfitta in oltre vent’anni contro la rivale storica del Persebaya Surabaya: migliaia di tifosi dell’Arema Fc infuriati invadono il campo da calcio dello stadio Kanjuruhan. Cercano di aggredire i giocatori. La polizia interviene, cerca di limitare la folla ma non ci riesce. Inizia a sparare lacrimogeni in aria, prima verso il terreno di gioco e poi sugli spalti. Si scatena il caos: tra la folla inizia il panico, tutti cercano di fuggire. Molti rimangono schiacciati, altri soffocati nella calca. Per il momento i morti della tragedia del 2 ottobre a Malang, nella provincia di Giava Orientale, in Indonesia, sono 182. Lo stadio ha una capienza di 42 mila spettatori e secondo i dati delle autorità era completamente sold-out. Ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 ottobre 2022) La rabbia per la prima sconfitta in oltre vent’anni contro la rivale storica del Persebaya Surabaya: migliaia di tifosi dell’Arema Fc infuriati invadono il campo da calcio delloKanjuruhan. Cercano di aggredire i giocatori. La polizia interviene, cerca di limitare la folla ma non ci riesce. Inizia a sparare lacrimogeni in aria, prima verso il terreno di gioco e poi sugli spalti. Si scatena il caos: tra la folla inizia il panico, tutti cercano di fuggire. Molti rimangono schiacciati, altri soffocati. Per il momento idella tragedia del 2 ottobre a Malang,provincia di Giava Orientale, in, sono 182. Loha una capienza di 42 mila spettatori e secondo i dati delle autorità era completamente sold-out. Ma ...

