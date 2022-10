MotoGP | Francesco Bagnaia guida l’armata Ducati nel warm-up 6° Fabio Quartararo

Leggi su oasport

(Di domenica 2 ottobre 2022)on fire nel-up del GP di Thailandia, round del Mondiale 2022 di. Sulla pista di Buriram il piemontese sullaha ottenuto il miglior tempo di 1:30.360 a precedere di 0.202 Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team) e di 0.225 il francese Johann Zarco (Prima Pramac Racing). Ben quattro le Rosse nei primi quattro posti con Enea Bastianini (Gresini Racing) a chiudere il cerchio, distanziato di 0.376. Un grande turno per Pecco che, girando con una coppia di medie, ha simulato il passo gara nelle prime fasi della gara, avendo un ottimo feeling con la GP22. Un riscontro confortante per la scuderia di Borgo Panigale, già campione del mondo costruttori, se si considera che le quattro moto davanti a tutti appartengono a quattro team diversi. A seguire, in quinta posizione, troviamo ...