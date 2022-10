Moto3, Mondiale 2022: la classifica piloti aggiornata (Di domenica 2 ottobre 2022) La classifica piloti del Mondiale 2022 di Moto3 aggiornata. Il campionato prende il via con la prima tappa in Qatar e si concluderà a novembre con il GP di Valencia. Chi vincerà questo Mondiale nel campionato dei giovani? LA classifica 1. Izan Guevara (Esp) 265 punti 2. Dennis Foggia (Ita) 216 3. Sergio Garcia (Esp) 209 4. Ayumu Sasaki (Jpn) 194 5. Jaume Masia (Esp) 163 6. Deniz Oncu (Tur) 154 7. Tatsuki Suzuki (Jpn) 128 8. Andrea Migno (Ita) 101 9. Daniel Holgado (Esp) 88 10. Diogo Moreira (Bra) 83 SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 2 ottobre 2022) Ladeldi. Il campionato prende il via con la prima tappa in Qatar e si concluderà a novembre con il GP di Valencia. Chi vincerà questonel campionato dei giovani? LA1. Izan Guevara (Esp) 265 punti 2. Dennis Foggia (Ita) 216 3. Sergio Garcia (Esp) 209 4. Ayumu Sasaki (Jpn) 194 5. Jaume Masia (Esp) 163 6. Deniz Oncu (Tur) 154 7. Tatsuki Suzuki (Jpn) 128 8. Andrea Migno (Ita) 101 9. Daniel Holgado (Esp) 88 10. Diogo Moreira (Bra) 83 SportFace.

samuele_panzeri : Guevara può chiudere il mondiale al prossimo GP ma si parla sempre di come Foggia (non) lo abbia riaperto. Totalmente sensato. #Moto3 - DelbonoRoberto : Garcia a terra al primo giro.. questo favorisce Guevara in ottica mondiale #Moto3 #ThaiGP - giroveloce : #ThaiGP #Moto3 andato il mondiale di Garcia, centrato da Fernandez - NBagattini97 : @EItonMcCartney Ha perso il mondiale moto3 più scarso degli ultimi 10 anni,livello imbarazzante quell’anno - RikiClob : Mondiale moto3 di qualche anno fa eh ricordiamo -