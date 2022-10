Moto3, Dennis Foggia si impone a Buriram davanti a Sasaki e Rossi. 5° Guevara che vede il Mondiale (Di domenica 2 ottobre 2022) Dennis Foggia completa un weekend praticamente perfetto a Buriram e, dopo la pole position del sabato, vince il Gran Premio della Thailandia 2022 valevole come quartultimo appuntamento stagionale del Mondiale Moto3. Il romano del Team Leopard centra il quarto successo dell’anno (il 10° della carriera nel MotoMondiale) e si porta al secondo posto nel campionato, con 49 punti di ritardo dalla vetta. “The Rocket” ha dominato la gara thailandese, perdendo la leadership per un paio di curve a causa di un lungo in staccata e scremando progressivamente il gruppo di testa fino agli ultimi due giri, in cui ha staccato definitivamente anche Ayumu Sasaki e Riccardo Rossi. Il giapponese del Sterilgarda Max Racing ha avuto la meglio sul ventenne azzurro (al primo ... Leggi su oasport (Di domenica 2 ottobre 2022)completa un weekend praticamente perfetto ae, dopo la pole position del sabato, vince il Gran Premio della Thailandia 2022 valevole come quartultimo appuntamento stagionale del. Il romano del Team Leopard centra il quarto successo dell’anno (il 10° della carriera nel Moto) e si porta al secondo posto nel campionato, con 49 punti di ritardo dalla vetta. “The Rocket” ha dominato la gara thailandese, perdendo la leadership per un paio di curve a causa di un lungo in staccata e scremando progressivamente il gruppo di testa fino agli ultimi due giri, in cui ha staccato definitivamente anche Ayumue Riccardo. Il giapponese del Sterilgarda Max Racing ha avuto la meglio sul ventenne azzurro (al primo ...

