Moto2, diluvio GP Thailandia 2022: gara interrotta, slitta la MotoGP? (Di domenica 2 ottobre 2022) Il meteo è protagonista nella gara di Moto2 valida per il GP di Thailandia 2022: un diluvio molto importante ha condizionato la partenza prevista inizialmente per le 8:20 italiane, spostando il via a una decina di minuti dopo per permettere a team e piloti di prepararsi per la gara dichiarata bagnata. Inoltre, la direzione gara aveva accorciato il GP a 16 giri. Dopo poco più di metà gara, ma meno di 2/3 della lunghezza decisa, è stata esposta la bandiera rossa, perché era oggettivamente impossibile proseguire. Dopo un iniziale avviso di ripartenza della gara sugli ultimi 5 giri, ancora la pioggia, aumentata di intensità dopo essere calata per un momento, ha portato la direzione gara a rinviare ancora il tutto. ... Leggi su sportface (Di domenica 2 ottobre 2022) Il meteo è protagonista nelladivalida per il GP di: unmolto importante ha condizionato la partenza prevista inizialmente per le 8:20 italiane, spostando il via a una decina di minuti dopo per permettere a team e piloti di prepararsi per ladichiarata bagnata. Inoltre, la direzioneaveva accorciato il GP a 16 giri. Dopo poco più di metà, ma meno di 2/3 della lunghezza decisa, è stata esposta la bandiera rossa, perché era oggettivamente impossibile proseguire. Dopo un iniziale avviso di ripartenza dellasugli ultimi 5 giri, ancora la pioggia, aumentata di intensità dopo essere calata per un momento, ha portato la direzionea rinviare ancora il tutto. ...

