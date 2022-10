Meteo, inizio settimana d’oro, torna l’estate: si ri-piantano gli ombrelloni (Di domenica 2 ottobre 2022) Il Meteo instabile ci regala ancora qualche ultimo giorno di estate in autunno. Vediamo insieme le previsioni per un inizio settimana davvero d’oro. E’ stata sicuramente una settimana instabile e turbolenta. Le piogge e i nuvoloni, infatti, l’hanno fatta da padrona in tutta Italia, catapuldandoci immediatamente in un mood più che autunnale. Abbiamo indossato le prime felpe e giubotti di pelle di stagione, e il tepore delle nostre abitazioni non ci è dispiaciuto del tutto. Foto da CanvaPurtroppo però il maltempo, oltre a ricordarci che il freddo sta arrivando, ha fatto anche ingenti danni. Dopo l’alluvione nelle Marche, è stato il turno di Formia, un paese in provincia di Latina, dove una bomba d’acqua ha fatto esondare il fiume Rio Fresco, causando gravi danni e allagamenti di strade e alcune ... Leggi su curiosauro (Di domenica 2 ottobre 2022) Ilinstabile ci regala ancora qualche ultimo giorno di estate in autunno. Vediamo insieme le previsioni per undavvero. E’ stata sicuramente unainstabile e turbolenta. Le piogge e i nuvoloni, infatti, l’hanno fatta da padrona in tutta Italia, catapuldandoci immediatamente in un mood più che autunnale. Abbiamo indossato le prime felpe e giubotti di pelle di stagione, e il tepore delle nostre abitazioni non ci è dispiaciuto del tutto. Foto da CanvaPurtroppo però il maltempo, oltre a ricordarci che il freddo sta arrivando, ha fatto anche ingenti danni. Dopo l’alluvione nelle Marche, è stato il turno di Formia, un paese in provincia di Latina, dove una bomba d’acqua ha fatto esondare il fiume Rio Fresco, causando gravi danni e allagamenti di strade e alcune ...

