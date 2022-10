Lazio-Spezia 4-0 | doppietta di Milinkovic

SuperSportBlitz : #SerieA – Result: Lazio 4-0 Spezia #SSFootball - DiMarzio : #SerieA | Le scelte ufficiali di #Sarri e #Gotti per la sfida tra @OfficialSSLazio e @acspezia - lequipe : La Lazio Rome punit la Spezia (4-0) et s'installe sur le podium - radiosei : AUDIO GOL - Le reti di Zacc e Romagnoli by Daniele Baldini! - Adnkronos : La Lazio travolge all'Olimpico 4-0 lo Spezia. -

ROMA - Sarri squalificato in tribuna, Martusciello in panchina a dirigere la. E bella vittoria contro loper 4 - 0. Il vice allenatore, ai microfoni di Sky Sport ha commentato: " Fatta un'ottima partita, era pericolosa e nascondeva molte insidie. Si veniva dalla ...4 - 0, Zaccagni apre le marcature, poi Romagnoli e la doppietta di Milinkovic: terza vittoria di fila Immobile spreca, Zaccagni e Romagnoli no. Primo tempo chiuso 2 - 0. Gotti ci prova ...Sconfitta pesante quella incassata oggi dallo Spezia di Gotti. Al termine del match ... Non riesci a fargli gol nella prima vera occasione e la Lazio ha avuto troppo spazio oggi. La grande diversità ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...