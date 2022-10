Indonesia, scontri dopo una partita di calcio: almeno 180 morti (Di domenica 2 ottobre 2022) Tragedia in Indonesia, dove almeno 180 persone hanno perso la vita e altrettante sono rimaste ferite nei disordini verificatisi dopo una partita di calcio a Malang, nella provincia Indonesiana di Giava est. Secondo quanto riferito dalla polizia, la maggior parte delle vittime sono morte calpestate nella calca prodottasi nello stadio Kanjuruhan al termine del match perso per 3-2 dalla squadra di casa, l’Arema, contro il Persebaya Surabaya. Una rivalità quella tra i due club che è accesissima. Così a fine gara i tifosi dell’Arema, arrabbiati per la sconfitta subita in casa, la prima ad opera degli acerrimi rivali in più di 20 anni, hanno invaso il campo, aggredendo alcuni giocatori. Le forze dell’ordine hanno usato i lacrimogeni, anche verso le gradinate. A quel punto la folla è stata ... Leggi su tpi (Di domenica 2 ottobre 2022) Tragedia in, dove180 persone hanno perso la vita e altrettante sono rimaste ferite nei disordini verificatisiunadia Malang, nella provinciana di Giava est. Secondo quanto riferito dalla polizia, la maggior parte delle vittime sono morte calpestate nella calca prodottasi nello stadio Kanjuruhan al termine del match perso per 3-2 dalla squadra di casa, l’Arema, contro il Persebaya Surabaya. Una rivalità quella tra i due club che è accesissima. Così a fine gara i tifosi dell’Arema, arrabbiati per la sconfitta subita in casa, la prima ad opera degli acerrimi rivali in più di 20 anni, hanno invaso il campo, aggredendo alcuni giocatori. Le forze dell’ordine hanno usato i lacrimogeni, anche verso le gradinate. A quel punto la folla è stata ...

Agenzia_Ansa : Invasione di campo al termine di una gara di calcio in Indonesia, almeno 127 morti in seguito agli scontri con la p… - SkyTG24 : Indonesia, scontri allo stadio dopo una partita di calcio: oltre 180 morti. FOTO - repubblica : Indonesia, scontri dopo una partita di calcio: 127 morti - Noibiancocelest : Follia in Indonesia: 182 morti per scontri al termine di una partita - infoitinterno : Indonesia, scontri dopo una partita di calcio -