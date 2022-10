Fiumi ammalati | gli ambientalisti chiedono risposte concrete

Leggi su anteprima24

(Di domenica 2 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Lo stato deidesta preoccupazione, occorre muoversi”. Giornata di mobilitazione per la pulizia di un tratto di sponda del fiume Sabato in località Ponte Leproso nell’ambito del progetto ‘Ri-Party-Amo’, nato dalla collaborazione fra WWF Italia, Intesa Sanpaolo e Jova Beach Party con il Rotary. Ancora una volta il mondo dell’ambientalismo e quello delle Associazioni più sensibili al bene comune si sono mobilitati questa volta lungo le sponde di uno dei corsi d’acqua che bagnano la Città e che forse ne segnano più profondamente degli altri la storia stessa. Wwf – Rotary Plastic Free si sono uniti per una giornata di sensibilizzazione e richiamo per salvare il nostro territorio dall’incuria e dell’abbandono. Un messaggio alto non solo di natura culturale, ma anche di partecipazione e di concreto lavoro con l’adoperarsi fattivo ...