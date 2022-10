Bez | giro alla Vale | ma è un Pecco d' assalto - Sport - quotidiano net

(Di domenica 2 ottobre 2022) Pole da urlo per Marco e il Team Mooney VR46, anche Bagnaia in prima fila davanti a Quartararo quarto: operazione rimonta per il ...

Pole da urlo per Marco e il Team Mooney VR46, anche Bagnaia in prima fila davanti a Quartararo quarto: operazione rimonta per il ...ha beffato Jorge Martin con un'impressionante 1:29.671 , record della pista di Buriram. 'Avevo fatto undei miei, non era facile batterlo e invece...', ha commentato lo spagnolo della Pramac. Bez, giro alla Vale: ma è un Pecco d’assalto Doppio regalo: prima volta al via davanti a tutti sia per il pilota che per il team di Rossi in MotoGp C'è molto di Valentino Rossi nella pole position firmata da Marco Bezzecchi sul circuito tailande ...GP Thailandia Mooney VR46 Racing Team MotoGP 2022 - Marco Bezzecchi ha ottenuto una fantastica pole position nelle qualifiche del Gran Premio della Thailandia classe MotoGP, 17esima tappa del Motomond ...