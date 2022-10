Atalanta-Fiorentina oggi in tv: orario e diretta streaming Serie A 2022/2023 (Di domenica 2 ottobre 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Atalanta-Fiorentina, match valido per l’ottava giornata di Serie A 2022/2023. Scontro tra la settima e l’ottava sorella, ma in questo caso i padroni di casa sono la capolista imbattuta e i viola invece hanno arrancato in questo avvio. Ci si aspettano gol a grappoli e spettacolo, chi riuscirà a vincere al Gewiss Stadium? L’appuntamento con il fischio d’inizio è fissato alle ore 18:00 di domenica 2 ottobre, con la partita che sarà visibile in streaming su Dazn, compresa Zona Dazn disponibile su satellite previa attivazione della relativa offerta. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 2 ottobre 2022) L’e le indicazioni per vedere in, match valido per l’ottava giornata di. Scontro tra la settima e l’ottava sorella, ma in questo caso i padroni di casa sono la capolista imbattuta e i viola invece hanno arrancato in questo avvio. Ci si aspettano gol a grappoli e spettacolo, chi riuscirà a vincere al Gewiss Stadium? L’appuntamento con il fischio d’inizio è fissato alle ore 18:00 di domenica 2 ottobre, con la partita che sarà visibile insu Dazn, compresa Zona Dazn disponibile su satellite previa attivazione della relativa offerta. SportFace.

OnolyH : @marbellapelato @haterdipablito Fidati Marbe no. Se perdi 3-1 con lazio e udinese, vuol dire che prendi le pizze an… - JCruijff14 : @tritacibo @Footbol030 Se la squadra gira, ok non ti fa una stagione da top player ma nemmeno da bassa classifica.… - Fiorentinanews : Niente più era dei ‘tre su tre’, #Atalanta-#Fiorentina sarà una sfida diversa. I cambiamenti di #Gasperini e… - internewsit : LIVE Serie A - Lazio-Spezia 2-0 dopo i primi 45'. Squadre negli spogliatoi - - sportli26181512 : Occasione #Cabral, l'#Atalanta soffre la #Fiorentina: La punta brasiliana è ancora a secco in campionato, ma la Vio… -