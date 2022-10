Spalletti in conferenza: “Basta parlare di titoli e riserve! Chiederò di giocare tre tempi a partita” (Di sabato 1 ottobre 2022) Nel post-partita interviene Lucano Spalletti in conferenza stampa. Ecco quanto evidenziato: Segnale da grande?“Il segnale è che siamo riusciti a direzionare noi la gara e portarla dove volevamo noi. Loro hanno tentato di farlo tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo. A inizio gara siamo stati bravi a palleggiare, ma possiamo fare di meglio perché c’è un po’ di pigrizia in determinati momenti. Noi calati sul finale del primo tempo? No, sono loro che sono forti. Bisogna essere bravi in velocità e nello stretto se loro pressano alto. Con loro è stata durissima, il valore della vittoria assume un’importanza maggiore proprio per la valutazione dell’avversario”. Spalletti in conferenza stampa di Napoli-Torino Soddisfazione per il goal di Anguissa?“Lo deve fare un altro quel goal. Sono ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 1 ottobre 2022) Nel post-interviene Lucanoinstampa. Ecco quanto evidenziato: Segnale da grande?“Il segnale è che siamo riusciti a direzionare noi la gara e portarla dove volevamo noi. Loro hanno tentato di farlo tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo. A inizio gara siamo stati bravi a palleggiare, ma possiamo fare di meglio perché c’è un po’ di pigrizia in determinati momenti. Noi calati sul finale del primo tempo? No, sono loro che sono forti. Bisogna essere bravi in velocità e nello stretto se loro pressano alto. Con loro è stata durissima, il valore della vittoria assume un’importanza maggiore proprio per la valutazione dell’avversario”.instampa di Napoli-Torino Soddisfazione per il goal di Anguissa?“Lo deve fare un altro quel goal. Sono ...

AngeloManna2 : RT @SaporitoEugenia: Nervi tesi oggi. Per Juric e i suoi, difficile mantenere la calma difronte a tanto #Napoli. Complimenti a tutti, compl… - cn1926it : #Spalletti in conferenza: “Vorrei 4 #Anguissa. #Raspadori o #Simeone? Giochino che rompe” - rollcage76 : #Spalletti accademico in conferenza stampa. '...se oggi parto con Simeone dall'inizio, la vinco lo stesso'. #NapoliTorino - scottotweet : In conferenza stampa dopo #NapoliTorino Luciano #Spalletti accenna a una possibile tournèe durante la sosta dei Mon… - 100x100Napoli : #Spalletti parla della sfida contro il #Torino in conferenza stampa, conclusa da poco. -