Rally Nuova Zelanda 2022, Kalle Rovanperä festeggia il compleanno e vede il successo finale (Di sabato 1 ottobre 2022) Kalle Rovanperä ha ormai in pugno il Rally di Nuova Zelanda, undicesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale WRC 2022 e, di conseguenza, vede anche il titolo farsi sempre più vicino. Sullo sterrato vicino ad Auckland, infatti, il finlandese si è fatto il miglior regalo di compleanno possibile per i suoi 22 anni, completando un sabato da vero protagonista in condizioni difficilissime tra pioggia e fango, distanziando i rivali più pericolosi. La classifica generale ad una sola giornata dalla conclusione vede il finlandese della Toyota volare con 29.0 secondi di margine su Sebastien Ogier (Toyota) e 46.4 su Ott Tanak (Hyundai). Quarta posizione per il belga Thierry Neuville (Hyundai) a 1:41 dalla vetta, quindi quinto lo ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022)ha ormai in pugno ildi, undicesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale WRCe, di conseguenza,anche il titolo farsi sempre più vicino. Sullo sterrato vicino ad Auckland, infatti, il finlandese si è fatto il miglior regalo dipossibile per i suoi 22 anni, completando un sabato da vero protagonista in condizioni difficilissime tra pioggia e fango, distanziando i rivali più pericolosi. La classifica generale ad una sola giornata dalla conclusioneil finlandese della Toyota volare con 29.0 secondi di margine su Sebastien Ogier (Toyota) e 46.4 su Ott Tanak (Hyundai). Quarta posizione per il belga Thierry Neuville (Hyundai) a 1:41 dalla vetta, quindi quinto lo ...

OA_Sport : #Rally Nuova Zelanda 2022, Kalle #Rovanperä festeggia nel migliore dei modi il compleanno e vede il successo finale… - leopnd1 : Prove di allungo verso il titolo per @KalleRovanpera alla fine della 2a giornata in Nuova Zelanda. Se chiude in Top… - Rally_it : Rally Nuova Zelanda, Rovanpera al comando dopo la seconda tappa - MonteSan89 : RT @Italiaracing: Rivoluzionata la classifica del #RallyNewZealand, terzultimo appuntamento del #WRC. Rovanperä è il nuovo leader seguito a… - Rally_it : Rally Nuova Zelanda: Rovanpera al comando dopo 10 prove -