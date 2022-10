Niente festa | Giorgia Meloni | il dossier dietro alla pesante scelta

(Di sabato 1 ottobre 2022) Ormai è una prassi. La prima parte della giornata di, da quando è uscita vincitrice assoluta delle Politiche, è dedicata a smentire titoli e retroscena della stampa progressista. Se martedì è avvenuto per i fantomatici veti nei confronti di Salvini, ieri è stato il turno delle «irreali ricostruzioni» sugli eventuali ministri del suo governo. Dopo aver letto di tutti i colori su una partita che resta delicata (sarà necessario armonizzare qualità delle scelte, indirizzo politico, attenzione internazionale e richieste degli alleati), la premier in pectore si è premurata di rassicurare gli italiani su un fatto: «Dopo le fallimentari gestioni come quella di Speranza & Co. stiamo lavorando a una squadra di livello che non vi deluderà. Non credete alle bugie che circolano». BASTA SCIOCCHEZZE Stesso discorso per Matteo Salvini che ...

Link4Universe : Immagina una persona che passa anni a insultarti nelle piazze e poi sei ad una festa tra gli amici ed è lì con loro… - robertobochet : RT @Link4Universe: Immagina una persona che passa anni a insultarti nelle piazze e poi sei ad una festa tra gli amici ed è lì con loro come… - giadaechwita : Halloween è la mia festa preferita non me ne frega niente se è pagana state zitti tutti io respiro un mese all'anno e questo è il mese - DavidLarsson31 : RT @Link4Universe: Immagina una persona che passa anni a insultarti nelle piazze e poi sei ad una festa tra gli amici ed è lì con loro come… - steel__flower : RT @Link4Universe: Immagina una persona che passa anni a insultarti nelle piazze e poi sei ad una festa tra gli amici ed è lì con loro come… -

il Resto del Carlino

... stavolta era in Sardegna: nessuna delle amiche strette se lo perde; ed è come ladi Sant'... "I genitori mi hanno spinto su queste due strade: li ringrazio, forse non avevo capito. Pensavo ...... ha tutta l'aria dell'imbucato alla, perché il resto è opera di Leao e Giroud: insieme hanno ... Lautaro e Dzeko, coppia di fatto dell'Inter in attesa del rientro di Lukaku, 'pesano' poco o(... "Niente festa per la vittoria, è un momento in cui serve massima serietà" L'appello al ministero della Transizione ecologica per avere più fondi e non tagliare le spese sulla festa più amata. La letterina dei bambini di una squadra di hockey a Babbo Natale: "La luce costa t ...Michael Essien conserva gelosamente una foto: gli ricorda una grande delusione all’interno di uno spogliatoio di stelle, ma anche i volti di ...