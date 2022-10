(Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.25, Nepa, Moreira ed Holgado hanno concluso nell’ordine alle spalle di. Attenzione anche domani al gioco delle scie, fare la differenza nel Chan International Circuit non è scontato. 8.23 Giornata perfetta percon due record della pista. Il #7 di Leopard darà sicuramente battaglia anche domani, pronto per inseguire un nuovo podio. 11° posto per Guevara, molto più lontano Garcia che è stato eliminato dopo la Q1. 8.20 La classifica della Q2. 1 7 D.1:42.077 2 5 J. MASIA +0.292 3 71 A.+0.409 4 82 S. NEPA +0.454 5 10 D. MOREIRA +0.639 6 96 D. HOLGADO +0.663 7 54 R. ROSSI +0.770 8 17 J. ...

zazoomblog : LIVE Moto3 GP Thailandia 2022 in DIRETTA: inizia la Q1 Garcia e Guevara provano a passare il turno - #Moto3… - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Thailandia 2022 in DIRETTA: inizia la Q1 Garcia e Guevara provano a passare il turno - #Moto3… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #ThaiGP #BuriramGP #Buriram #Motorionline A sorpresa @IzanGuevara e @garciadols11 costretti alla Q1 - https:… - motograndprixit : #Moto3 #ThaiGP #BuriramGP #Buriram #Motorionline A sorpresa @IzanGuevara e @garciadols11 costretti alla Q1 - - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #ThaiGP #BuriramGP #Buriram #Motorionline Qualificati alla provvisoria Q2 anche @dennisfoggia71 e #AndreaMigno… -

OA Sport

...25 prove libere 4 MotoGP 10:05 qualifiche MotoGP 11:00 PaddockShow 11:30 Talent Time Domenica 2 ottobre 2022 4:55 warm up, Moto2, MotoGP 6:30 Paddock7:00 gara8:00 Paddock ...Il Chan International Circuit ha una metratura di 4554 metri, una pista molto particolare che ha pochi eguali nel calendario. Il primo segmento è sicuramente il più veloce, una parte in cui le scie ... LIVE Moto3, GP Thailandia 2022 in DIRETTA: Foggia in pole, Masià e Sasaki in prima fila In arrivo un fine settimana ricco di emozioni per i motori su Sky. Fino a domenica 2 ottobre, appuntamento in diretta esclusiva su Sky e in ...Moto3 Thailandia Prove Libere 3 - E' di Dennis Foggia il miglior tempo della terza ed ultima sessione di prove libere del Gran Premio della Thailandia classe Moto3, 17esima tappa del Motomondiale 2022 ...