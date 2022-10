LIVE – Avellino-Potenza 1-0 | Serie C 2022 2023 | girone C DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 1 ottobre 2022) Alle 17:30 di sabato 1 ottobre l’sfiderà ilin uno scontro di bassa classifica delC diC. Una sfida sentitissima e che vede le due squadre con rispettivamente 4 e 5 punti in classifica. Quale sarà il risultato finale della partita? Scopriamolo insieme a partire dal fischio d’inizio. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F51-0 (11? Casarini) 38?- Cross al centro di Riccardi, ma non ci arriva Casarini in acrobazia aerea. 35?- Tiro impreciso di Ceccarelli dalla distanza, pallone lontano dalla porta del. 30?- Gran mischia in area di rigore dell’, allontana Matera. Orasofferente. 27?-Tiro di Ceccarelli in ...