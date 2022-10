F1 | GP Singapore 2022 Charles Leclerc può essere l’uomo del giorno Però | se non dovesse arrivare la pole | meglio 3° che 2°!

(Di sabato 1 ottobre 2022) Alle ore 15.00 di questo pomeriggio cominceranno le qualifiche del Gran Premio didi F1. La sessione seguirà il format canonico delle tre fasi a eliminazione. Inoltre la griglia di partenza sarà determinata tenendo in considerazione il miglior tempo sul giro secco.delpuò, il quale proverà a spezzare la maledizione che aleggia attorno al circuito di Marina Bay. Difatti, da quando questa gara è stata istituita, nessun pilota è ancora riuscito a ottenere dueposition consecutive! Il monegasco è già partito davanti a tutti tre anni fa, quando si è corso per l’ultima volta lungo le strade della città stato-asiatica. Dunque firmare la tornata più rapida quest’oggi gli consentirebbe di scrivere la storia del GP di ...

SkySportF1 : ?? Paura al box @AlphaTauriF1: fuoco sulla monoposto di Gasly, tutto risolto senza conseguenze LIVE ?… - SkySportF1 : ?? SAINZ SI PRENDE LE #FP2 ?? Ferrari in testa alle seconde libere I risultati ? - SkySportF1 : ? LEWIS HAMILTON DAVANTI A TUTTI ? Mercedes al comando nelle #FP1 I risultati ? - OA_Sport : #F1, GP Singapore 2022. Charles #Leclerc può essere l’uomo del giorno. Però, se non dovesse arrivare la pole, megli… - ArmandaGelsomin : RT @poesiadeimotori: Mattia Binotto, uffici della FIA, Singapore 2022. #Ferrari #Binotto #RedBull -

RISULTATI E CLASSIFICA FP2 LA CRONACA DELLE FP2tiene banco la vicenda budget cap, con la verifica della Fia nei confronti di alcuni team ... Poi bisognerà capire che implicazioni ha avuto nel 2021,e anche nel 2023. La cosa su cui ci ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Un venerdì quello di Singapore all’insegna della confusione, tanto in pista quanto negli uffici di potere. Sul piano sportivo l’ondulato manto stradale cittadino ha creato non pochi problemi agli osse ...