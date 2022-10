Covid: report Iss, in aumento casi in età scolare rispetto a 7 giorni fa (Di sabato 1 ottobre 2022) "In aumento rispetto alla scorsa settimana la percentuale dei casi segnalati nella popolazione in età scolare rispetto al resto della popolazione (14,9% contro 11,1%)". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 1 ottobre 2022) "Inalla scorsa settimana la percentuale deisegnalati nella popolazione in etàal resto della popolazione (14,9% contro 11,1%)". L'articolo .

