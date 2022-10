Covid oggi Basilicata | 233 contagi | bollettino 1 ottobre

(Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sono 233 i nuovida Coronavirus, sabato 12022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri non è stato registrato alcun morto. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 850 tamponi, tra molecolari e antigenici. Nello stesso report sono state registrate 114 guarigioni. I ricoverati per-19 sono 27 di cui uno in terapia intensiva. Nel complesso gli attuali positivi residenti insono 4.879. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Sono 33.876 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia, sabato 1 ottobre 2022, secondo i dati e i numeri regione per regione del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 38 morti. Processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.651 tamponi con un tasso di positività che passa dal 17,1% al 13,2% Nessun decesso per Covid in Sardegna, dove prosegue il calo dei contagi e dei ricoverati.