Covid e influenza | i consigli per affrontare il “doppio virus”

(Di sabato 1 ottobre 2022) L’infezione da Sars-CoV-2, che nelle sue diverse varianti provoca-19, ha cambiato molto nella nostra vita di ogni giorno. E per quanto si tenti di tornare a una “nuova” normalità con un graduale ritorno ai comportamenti pre-, anche sul fronte delle infezioni virali di stagione la situazione appare complessa. Così, in una stagione che vedrà-19 affiancarsi all’, con una maggior circolazione deili, anche gli italiani cambiano le loro abitudini. Più di uno su quattro, in presenza dei classici sintomili, ritiene di dover contattare immediatamente il proprio medico di medicina generale. Ma in questa sorta di ritorno al passato, crescono rispetto allo scorso anno i favorevoli a riposo e ricorso ai farmaci di automedicazione, ...

fabriziocolista : @Cartabellotta La mascherina è finalmente riconosciuta come dispositivo di civiltà, da decenni la vedevamo nei paes… - ShaktiTemple : @raffyras Ho avuto il Covid e sono viva e vegeta essendo una semplice influenza. Chi muore è perchè ha altre patolo… - Stef2021rm : @GerardoDAmico Ci aspettano mesi invernali difficili (anche dal p.o.v energia). Speriamo che ci sia un'alta adesio… - Piter54553993 : @erretti42 @Danaesse Influenza non covid, giocate con termini sbagliati - UrbimanoOrbi : @NicolaPorro Adesso arriva l'Autunno con...l'influenza, e già che ci siamo, mettiamo un pò di Covid, i vecchi tutti… -

Così, in una stagione che vedrà- 19 affiancarsi all', con una maggior circolazione dei virus influenzali, anche gli italiani cambiano le loro abitudini. Più di uno su quattro, in ...Ora, combinando la possibilità del peccato antigenico per lacon il peccato antigenico per l', cosa potremmo ottenere Chi lo sa La ricerca [8] ha anche dimostrato che la stimolazione ...Si apre con un approfondimento su Covid 19 e influenza il nuovo appuntamento con “Buongiorno Benessere”, il programma condotto da Vira Carbone, in onda sabato 1 ottobre alle 10.30 su Rai 1. Ne parlano ...Lunedì prossimo, 3 ottobre 2022 alle ore 12,00, presso il Centro Vaccinale Pepicelli, è prevista una giornata di promozione e di informazione sull'importanza ...