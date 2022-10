Chi è e cosa fa nella vita il nuovo compagno di Alessandro Cecchi Paone (Di sabato 1 ottobre 2022) Il giornalista Alessandro Cecchi Paone sta vivendo una storia d’amore, ma sapete chi è il suo nuovo giovanissimo compagno? In estate aveva ufficializzato il suo rapporto sentimentale con il ragazzo che l’ha conquistato, dopo che il settimanale Chi li aveva immortalati insieme sul suo yacht in costiera amalfitana. “Non ho niente da nascondere”, aveva dichiarato L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 1 ottobre 2022) Il giornalistasta vivendo una storia d’amore, ma sapete chi è il suogiovanissimo? In estate aveva ufficializzato il suo rapporto sentimentale con il ragazzo che l’ha conquistato, dopo che il settimanale Chi li aveva immortalati insieme sul suo yacht in costiera amalfitana. “Non ho niente da nascondere”, aveva dichiarato L'articolo è apparsosua versione originale sul sito SoloGossip.it.

ciropellegrino : Bonus psicologo e tante parole. Poi si permette al #GFvip di andare in onda con porcherie allucinanti sulla depress… - elio_vito : @MarcoFattorini In genere chi può fare qualunque cosa è perché non sa fare niente... - robertosaviano : Leggo #Saviano in tendenza perché gli elettori di Meloni mi “invitano” a lasciare il Paese. Questi sono avvertiment… - LeilaBelMoh : @mtrullallero @PietroSalvatori @lucanannini7 Ma chi la giustificala Russia? È causa di morte in tre continenti, cosa dovrei difendere - VeraIsDiamond : @ASviSItalia @UniCredit_IT @costacrociere @lavazzagroup @Coopitalia @EnelGroupIT @TIMnewsroom @EY_Italy CHI STABILI… -