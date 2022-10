Caduta Libera oggi, 1° ottobre 2022: Michele Marchesi (Di sabato 1 ottobre 2022) Il gioco finale di Caduta Libera, il quiz di Canale 5, sono i Dieci Passi. A fine puntata, il conduttore Gerry Scotti invita il concorrente diventato o rimasto campione, e quindi colui o colei che ha battuto gli avversari, a posizionarsi al centro della botola del campione per rispondere a dieci domande in tre minuti. Se il concorrente riesce a dare tutte e dieci le risposte esatte, vince il montepremi che ha accumulato durante la puntata. Caduta Libera, Dieci passi del 1° ottobre 2022 Nella puntata del 1° ottobre 2022, si è confermato campione Michele Marchesi, 30enne bergamasco ma al lavoro come medico specializzando a Pavia. Michele è arrivato al gioco finale con 60.000 euro, dando solo 8 risposte ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 1 ottobre 2022) Il gioco finale di, il quiz di Canale 5, sono i Dieci Passi. A fine puntata, il conduttore Gerry Scotti invita il concorrente diventato o rimasto campione, e quindi colui o colei che ha battuto gli avversari, a posizionarsi al centro della botola del campione per rispondere a dieci domande in tre minuti. Se il concorrente riesce a dare tutte e dieci le risposte esatte, vince il montepremi che ha accumulato durante la puntata., Dieci passi del 1°Nella puntata del 1°, si è confermato campione, 30enne bergamasco ma al lavoro come medico specializzando a Pavia.è arrivato al gioco finale con 60.000 euro, dando solo 8 risposte ...

rulajebreal : La copertina di @TheEconomist #Brexit: storia di un disastro annunciato. 6 anni dopo che la destra ???? prometteva… - sonounuser : RT @isabenanti: Ma Ginevra in caduta libera totale per quanto mi riguarda, tra le offese a Marco e questo sclero populista a Giaele MA ANCH… - Francy_19_ : @micene_return Come se la colpa dei bassi ascolti fosse lui, ma dai su. Semplicemente non funziona più la formula è… - AcmilanW : @augustociardi75 Cassano, nel milan, ha vinto uno scudetto. In caduta libera c'è la tua professionalità - thatsdafne : RT @isabenanti: Ma Ginevra in caduta libera totale per quanto mi riguarda, tra le offese a Marco e questo sclero populista a Giaele MA ANCH… -