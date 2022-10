Bruce Willis cede i diritti della sua immagine per lo sfruttamento in deepfake: ecco perché ha deciso di farlo (Di sabato 1 ottobre 2022) Bruce Willis ha segnato la storia del cinema americano e continuerà a farlo. L’attore, che ha celebrato oltre 40 anni di carriera, si è ritirato di recente dalle scene, dopo una diagnosi di afasia. Il post Instagram con il quale la figlia Rumer ha dato la notizia è dello scorso marzo: “Con gli straordinari fan di Bruce volevamo condividere, come famiglia, il fatto che il nostro amato Bruce ha avuto problemi di salute e che gli è stata diagnosticata l’afasia, malattia che sta influenzando le sue capacità cognitive. Di conseguenza si sta allontanando dalla carriera che ha significato così tanto per lui. Questo è un momento davvero difficile per la nostra famiglia e apprezziamo così tanto il vostro continuo amore, compassione e supporto”. L’addio alle scene sembrava definitivo ma ora arriva un colpo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022)ha segnato la storia del cinema americano e continuerà a. L’attore, che ha celebrato oltre 40 anni di carriera, si è ritirato di recente dalle scene, dopo una diagnosi di afasia. Il post Instagram con il quale la figlia Rumer ha dato la notizia è dello scorso marzo: “Con gli straordinari fan divolevamo condividere, come famiglia, il fatto che il nostro amatoha avuto problemi di salute e che gli è stata diagnosticata l’afasia, malattia che sta influenzando le sue capacità cognitive. Di conseguenza si sta allontanando dalla carriera che ha significato così tanto per lui. Questo è un momento davvero difficile per la nostra famiglia e apprezziamo così tanto il vostro continuo amore, compassione e supporto”. L’addio alle scene sembrava definitivo ma ora arriva un colpo di ...

