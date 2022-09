Ultime Notizie – Crozza-Meloni si trasforma in Draghi per governare – Video

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 30 settembre 2022) Mauriziotorna nei panni di Giorgia, nella seconda puntata della nuova stagione di Fratelli di, in onda in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, e cerca pacatezza e riservatezza perpreoccupato… il risultato è esilarante. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione