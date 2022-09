Torna la violenza a Kabul: drammatico attentato contro gli studenti (Di venerdì 30 settembre 2022) Un nuovo attentato ha sconvolto in questo venerdì Kabul. Presa di mira, come già accaduto in passato, una scuola superiore. Secondo quanto riferito da fonti governative afghane alla tv qatariota Al Jazeera, le vittime al momento sono 32. Ma il bilancio è destinato ad aggravarsi per via della presenza di almeno 40 feriti, alcuni dei InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 30 settembre 2022) Un nuovoha sconvolto in questo venerdì. Presa di mira, come già accaduto in passato, una scuola superiore. Secondo quanto riferito da fonti governative afghane alla tv qatariota Al Jazeera, le vittime al momento sono 32. Ma il bilancio è destinato ad aggravarsi per via della presenza di almeno 40 feriti, alcuni dei InsideOver.

