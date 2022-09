Torino, Vagnati: «Troppo accanimento su Milinkovic-Savic. Fiducia in lui» (Di venerdì 30 settembre 2022) Il ds del Torino Davide Vagnati ha parlato al Corriere di Torino, soffermandosi sulle critiche giudicate eccessive a Milinkovic Savic. Le dichiarazioni Le parole di Vagnati che ha difeso il portiere del Torino Milinkovic Savic: LA DIFESA – «Su Vanja nell’ambiente c’è stato Troppo accanimento: qualche incertezza per un portiere è fisiologica, soprattutto se si è alla prima stagione da titolare. Noi abbiamo Fiducia nelle sue qualità». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 settembre 2022) Il ds delDavideha parlato al Corriere di, soffermandosi sulle critiche giudicate eccessive a. Le dichiarazioni Le parole diche ha difeso il portiere del: LA DIFESA – «Su Vanja nell’ambiente c’è stato: qualche incertezza per un portiere è fisiologica, soprattutto se si è alla prima stagione da titolare. Noi abbiamonelle sue qualità». L'articolo proviene da Calcio News 24.

