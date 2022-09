Scontro Ungheria-Ue: la possibile exit strategy di Orban (Di venerdì 30 settembre 2022) La spaccatura venutasi a creare tra Ungheria e Unione europea potrebbe allargarsi al punto da diventare irreversibile. Budapest ha tracciato linee rosse e lanciato molteplici avvertimenti all’indirizzo di Bruxelles. Il premier ungherese Viktor Orban ha perfino annunciato una consultazione nazionale per misurare l’opinione dei cittadini magiari sullo spinosissimo tema delle sanzioni energetiche contro la Russia. InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 30 settembre 2022) La spaccatura venutasi a creare trae Unione europea potrebbe allargarsi al punto da diventare irreversibile. Budapest ha tracciato linee rosse e lanciato molteplici avvertimenti all’indirizzo di Bruxelles. Il premier ungherese Viktorha perfino annunciato una consultazione nazionale per misurare l’opinione dei cittadini magiari sullo spinosissimo tema delle sanzioni energetiche contro la Russia. InsideOver.

