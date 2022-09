Quando nel 2003 Kakà imitò Ancelotti e con una magia sconfisse l'Empoli (Di venerdì 30 settembre 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire Quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 30 settembre 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdirevuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Giorgiolaporta : Dal #Pd ho sentito dire “il #centrodestra non è maggioranza nel Paese” e mi sono domandato: ma quando governavano… - pisto_gol : ?? Quando finisce un amore, se finisce male, spesso si va in Tribunale. E davanti al Giudice escono fuori vizi e vir… - Radio1Rai : ??#Radioanchio @massimobitonci @LegaSalvini caro #Bollette: “Quando c’è una crisi economica non bisogna fare politi… - LabAlteValli : Si inaugura il 2 ottobre alle 11 presso la mostra 'Le modelle di Alessandri', curata da Concetta Leto. Saranno espo… - Ineya18 : RT @GerberArancio: “Ti tengo nell’entroterra dell’anima in un respiro di due sillabe nel silenzio che fanno gli occhi quando spalancati sen… -