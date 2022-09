Putin annuncia l’annessione delle quattro regioni occupate | “Saranno nostri cittadini per sempre” E a Kiev | “Smetta di combattere”

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Putin sfida il mondo e annuncia l'annessione dei territori ucraini occupati dopo i referendum farsa. Doma… - davcarretta : Josep Borrell annuncia la risposta dell'Ue al discorso di Putin: - 'Continueremo a sostenere militarmente l'Ucrain… - LaVeritaWeb : Vladimir Putin annuncia la «mobilitazione parziale» e non esclude alcun mezzo contro l’Occidente. La Borsa crolla,… - cocchi2a : RT @ultimoranet: ?? BREAKING - “Ci sono 4 nuove regioni in Russia”. Così Putin annuncia l’annessione dei territori ucraini occupati. Il pres… - Blasfemo8 : @Alex27459 @MartinoFiorenzo @marangelo2005 Secondo te Putin annuncia un cessate il fuoco unilaterale? -

Avvenire

Leggi anche Moscal'annessione delle regioni ucraine, attesa per la 'festa' e il discorso di: Draghi conferma il 'no' italiano al riconoscimento Russia isolata,: 'Occidente vuole ......immediata a livello europeo A tutela di imprese e famiglie voltiamo pagina la guerra in Ucraina Aggiungi a 200 diciannovesimo giornoe sfide il mondo e dopo il referendum Farsal'... Putin annuncia mobilitazione, proteste e arresti. Biden: minacce spericolate Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...“Voglio che mi sentano a Kiev, che mi sentano in Occidente: le persone che vivono nel Luhansk, nel Donetsk, a Kherson e Zaporizhzhia diventano nostri cittadini per sempre”. Con queste parole il presid ...