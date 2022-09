(Di venerdì 30 settembre 2022) Ilin 4K del filmarriveràitaliane il 10, 11 e 12grazie alla Cineteca di Bologna,il, il capolavoro di Alfred Hitchock, ritorneràcon la versione restaurata in 4K, di cui è stato condiviso il, e l'appuntamentoitaliane è previsto per il 10, 11 e 12. Al Cinema Sacher di Roma, invece, ci sarà un'anteprima il 4 e il 5. L'uscita evento diè curata dalla Cineteca di Bologna con il suo progetto di distribuzione Il Cinema Ritrovato. Tratto dal romanzo omonimo pubblicato nel 1959 da Robert Bloch, il film di Alfred ...

Movieplayer.it

è stato concepito per depistare lo spettatore. Lo spettatore doveva pensare che il film parlasse di una ragazza che rubava 40.000 dollari. Indel soggetto mi importa poco, dei ...... a un anno dalla scomparsa, con la proiezione delin 4K del film "Santa Maradona" diretto ... 102 min) 23 giugno - POST MORTEM , di Pablo Larraín (2010, 98 min) 24 giugno - PSYCO (), di ... Psycho: il restauro in 4K arriva nelle sale il 10, 11 e 12 ottobre, ecco il trailer Il restauro in 4K del film Psycho arriverà nelle sale italiane il 10, 11 e 12 ottobre grazie alla Cineteca di Bologna, ecco il trailer. Psycho, il capolavoro di Alfred Hitchock, ritornerà nelle sale c ...(Adnkronos) – Tra i mille capolavori di Alfred Hitchcock è forse quello che più di ogni altro gli ha cucito addosso il titolo di “maestro del brivido”: Psycho arriva nelle sale italiane il 10, 11 e 12 ...