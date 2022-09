Nel M5s scatta la poltrona di cittadinanza Conte ricicla gli epurati da Taverna a Fico

Leggi su iltempo

(Di venerdì 30 settembre 2022) Una ipotesi l'aveva avanzata Beppe Grillo mentre infuriava il dibattito sul tetto dei due mandati: «Quelli non ricandidati potrebbero rimanere nel partito come professori a contratto della scuola di formazione M5s». Accompagnando la promessa con un rassicurante «non abbandoneremo nessuno». Un'altra strada si sta affacciando in questi giorni: ossia stipulare dei contratti di consulenza per aiutare la nuova pattuglia di eletti, talvolta a digiuno di dinamiche parlamentario bisognosi di qualcuno che abbia maggiori contatti con la base. Come che sia, la «ricollocazione» dei big grillini appiedati dalla tagliola alla rielezione è uno dei temi più caldi nel Movimento 5 stelle nei giorni successivi al voto. Con una certezza: l'aver portato in Parlamento 80 rappresentanti, oltre le più rosee previsioni, dà un po' di ossigeno alle boccheggianti casse del M5S. Almeno 4 milioni di euro ...