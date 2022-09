Napoli-Ajax, biglietti in vendita da domani. Curve a 50 euro. Per gli abbonati il 20% di sconto (Di venerdì 30 settembre 2022) Da domani sarà possibile acquistare i biglietti per la gara di Champions League Napoli-Ajax. La partita è in programma al Maradona il 12 ottobre alle 18.45. Il Napoli ha pubblicato un comunicato ufficiale in cui riporta prezzi e termini di vendita. I biglietti saranno disponibili per l’acquisto da domani alle 10. Per i primi due giorni gli abbonati avranno la prelazione sull’acquisto, oltre che il 20% di sconto sul prezzo del biglietto. A partire dalle 10 di lunedì 3 ottobre proseguirà la vendita libera. Gli abbonati della stagione 2022.23 avranno la possibilità di usufruire comunque dello sconto del 20% sul prezzo intero del biglietto. Non più, però, della prelazione ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 settembre 2022) Dasarà possibile acquistare iper la gara di Champions League. La partita è in programma al Maradona il 12 ottobre alle 18.45. Ilha pubblicato un comunicato ufficiale in cui riporta prezzi e termini di. Isaranno disponibili per l’acquisto daalle 10. Per i primi due giorni gliavranno la prelazione sull’acquisto, oltre che il 20% disul prezzo del biglietto. A partire dalle 10 di lunedì 3 ottobre proseguirà lalibera. Glidella stagione 2022.23 avranno la possibilità di usufruire comunque dellodel 20% sul prezzo intero del biglietto. Non più, però, della prelazione ...

