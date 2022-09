Mattarella a Bergamo per la quinta volta | il 22 novembre aprirà l’assemblea nazionale dell’Anci

(Di venerdì 30 settembre 2022). Il Presidente della repubblica Sergiotorna aper la. Sarà lui ad aprire la 39ª assemblea, l’Associazionedei Comuni italiani, il prossimo 22alla Fiera di via Lunga. L’ultimadel capo dello Stato nella nostra città risale a un anno fa: il 27 ottobre 2021, insieme alla figlia Laura, aveva partecipato all’inaugurazione dell’Accademia della Guardia di Finanza, nella nuova sede degli ex Ospedali Riuniti. In quell’occasionenon aveva voluto pronunciare alcun discorso, ma aveva onorato le Fiamme Gialle con la sua sola presenza. Il Presidente aveva presenziato anche alla Messa da Requiem di Gaetano Donizetti ...

L'Eco di Bergamo

