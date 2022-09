Lazio, Milinkovic sempre più leader dei biancocelesti (Di venerdì 30 settembre 2022) Milinkovic Savic sempre più leader della Lazio, dai gol al record di assist: il serbo è un’istituzione a Formello Milinkovic Savic sempre più leader della Lazio, dai gol al record di assist: il serbo è un’istituzione a Formello. Negli ultimi anni le voci di mercato non l’hanno scalfito e, anzi, lui è sempre rimasto a Roma, fornendo prestazioni sempre più convincenti anno dopo anno. E’ entrato nella Top10 dei migliori marcatori della Lazio (49 totali) e ha raggiunto il record di assist. Il sergente sempre più leader della squadra di Sarri. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 settembre 2022)Savicpiùdella, dai gol al record di assist: il serbo è un’istituzione a FormelloSavicpiùdella, dai gol al record di assist: il serbo è un’istituzione a Formello. Negli ultimi anni le voci di mercato non l’hanno scalfito e, anzi, lui èrimasto a Roma, fornendo prestazionipiù convincenti anno dopo anno. E’ entrato nella Top10 dei migliori marcatori della(49 totali) e ha raggiunto il record di assist. Il sergentepiùdella squadra di Sarri. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

