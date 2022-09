La mossa tedesca e il futuro dell’Europa. Scrive Pennisi (Di venerdì 30 settembre 2022) Con un’inflazione al 10% nel mese di settembre, i prezzi dell’energia cresciuti del 43,9% dall’inizio della crisi del gas che non accenna a risolversi, il Governo tedesco ha deciso di istituire un fondo di aiuti da 200 miliardi di euro per sostenere i cittadini e le imprese nell’aumento dei costi energetici che saranno in parte finanziati con la riattivazione del fondo di stabilizzazione economica creato durante la pandemia. Il cancelliere Olaf Scholz (Spd), il ministro dell’Economia Robert Habeck (Verdi) e il ministro delle Finanze Christian Lindner (Fdp) hanno chiamato la misura “Scudo difensivo economico contro le conseguenze della guerra di aggressione russa” e l’hanno presentata nel primo pomeriggio del 29 settembre. Il provvedimento, giunto all’improvviso mentre si tentava di mettere a punto un strategia europea (una riunione dei ministri Ue dell’energia è in calendario per l’11 ... Leggi su formiche (Di venerdì 30 settembre 2022) Con un’inflazione al 10% nel mese di settembre, i prezzi dell’energia cresciuti del 43,9% dall’inizio della crisi del gas che non accenna a risolversi, il Governo tedesco ha deciso di istituire un fondo di aiuti da 200 miliardi di euro per sostenere i cittadini e le imprese nell’aumento dei costi energetici che saranno in parte finanziati con la riattivazione del fondo di stabilizzazione economica creato durante la pandemia. Il cancelliere Olaf Scholz (Spd), il ministro dell’Economia Robert Habeck (Verdi) e il ministro delle Finanze Christian Lindner (Fdp) hanno chiamato la misura “Scudo difensivo economico contro le conseguenze della guerra di aggressione russa” e l’hanno presentata nel primo pomeriggio del 29 settembre. Il provvedimento, giunto all’improvviso mentre si tentava di mettere a punto un strategia europea (una riunione dei ministri Ue dell’energia è in calendario per l’11 ...

