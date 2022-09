Istat, ancora in salita i prezzi del «carrello della spesa»: +11,1% a settembre, non succedeva dal 1983 (Di venerdì 30 settembre 2022) Era da 39 anni che non si vedeva una crescita così alta dei prezzi del «carrello della spesa» rilevati dall’Istat. Secondo il report mensile dell’istituto di statistica a settembre 2022 l’aumento dei prezzi dei beni di consumo è stato dell’11,1% rispetto all’anno precedente. Un dato secondo solo a quello del 1983, quando il rincaro era stato del 12,2%. A pesare sull’accelerazione dell’inflazione sono soprattutto i prodotti alimentari, cresciuti all’11,5% rispetto al 10,1% di agosto, oltre a quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona, passati in un mese dal 4,6% al 5,7%. Inevitabilmente a incidere ci sono anche i beni energetici, seppure con un rallentamento nella crescita, che hanno segnato un rincaro del 44,5%, con ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 settembre 2022) Era da 39 anni che non si vedeva una crescita così alta deidel «» rilevati dall’. Secondo il report mensile dell’istituto di statistica a2022 l’aumento deidei beni di consumo è stato dell’11,1% rispetto all’anno precedente. Un dato secondo solo a quello del, quando il rincaro era stato del 12,2%. A pesare sull’accelerazione dell’inflazione sono soprattutto i prodotti alimentari, cresciuti all’11,5% rispetto al 10,1% di agosto, oltre a quelli ricreativi, culturali e per la curapersona, passati in un mese dal 4,6% al 5,7%. Inevitabilmente a incidere ci sono anche i beni energetici, seppure con un rallentamento nella crescita, che hanno segnato un rincaro del 44,5%, con ...

