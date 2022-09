In Kuwait due nuovi Eurofighter. Prosegue l’impegno dell’Aeronautica

(Di venerdì 30 settembre 2022) Sono atterrati inil quinto ed il sestoTyphoon destinati allaAir Force, parte di un più ampio ordine di ventotto aeroplani destinati alla forza aerea del Paese. Il volo di trasferimento dei, con ai comandi i pilotiiani, è stato reso possibile grazie al supportomilitare italiana, che ha provveduto al rifornimento in volo grazie all’impiego di un velivolo KC-767A del 14esimo Stormo di base a Pratica di Mare. Il programma “” si inquadra in una più ampia e profonda collaborazione tra l’Aeronautica italiana e quella del, che comprende attività operativa, addestramento dei piloti e supporto. L’Arma azzurra sta assicurando, in ...

