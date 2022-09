Il Patriarca di Mosca Kirill positivo al Covid: «Sintomi gravi, resta in isolamento» (Di venerdì 30 settembre 2022) Avrebbe manifestato Sintomi gravi il Patriarca di Mosca Kirill, risultato positivo al Coronavirus oggi 30 settembre. Come spiega una nota del Patriarcato moscovita della Chiesa Ortodossa, Kirill ha dovuto annullare tutti i suoi impegni, dagli incontri di persona ai viaggi che aveva in agenda. Alla luce delle sue condizioni, il religioso di 75 anni dovrà restare in isolamento per i prossimi giorni. La sua ultima apparizione in pubblico risale a martedì 27 settembre. La sua ultima apparizione in pubblico risale a martedì 27 settembre quando durante la liturgia nella cattedrale di Mosca ha dedicato una preghiera alla Russia e ai «difensori della patria». su Open Leggi anche: Niente incontro tra ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 settembre 2022) Avrebbe manifestatoildi, risultatoal Coronavirus oggi 30 settembre. Come spiega una nota delto moscovita della Chiesa Ortodossa,ha dovuto annullare tutti i suoi impegni, dagli incontri di persona ai viaggi che aveva in agenda. Alla luce delle sue condizioni, il religioso di 75 anni dovràre inper i prossimi giorni. La sua ultima apparizione in pubblico risale a martedì 27 settembre. La sua ultima apparizione in pubblico risale a martedì 27 settembre quando durante la liturgia nella cattedrale diha dedicato una preghiera alla Russia e ai «difensori della patria». su Open Leggi anche: Niente incontro tra ...

