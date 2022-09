Flash mob dei giovani ambientalisti nel cuore di Roma: “E’ il momento di agire” (Di venerdì 30 settembre 2022) Roma – Si guarda con molta più attenzione, che non è mai abbastanza, alla salvaguardia dell’intero ecosistema che ci circonda, l’ambiente e la sua tutela, con uno sguardo sempre più vivace alle fonti ecosostenibili. Uno sguardo fresco che parte proprio dai giovani che tanto stanno facendo in tal senso. Ed è proprio questo il messaggio che i Volontari del Servizio Civile Universale, organizzatori dell’ultima iniziativa a Roma, nello stupendo scenario rivalutato dalla precedente Amministrazione Capitolina guidata dai Cinque Stelle e da Virginia Raggi di piazza Vittorio, hanno voluto far arrivare con il loro Flash mob. Tra gli organizzatori dell’evento a tinte green, anima insieme agli altri giovani dell’intera manifestazione, c’è stata proprio lei, Elisabetta Kalenda, ex volontaria del SC: “Sono molto ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 30 settembre 2022)– Si guarda con molta più attenzione, che non è mai abbastanza, alla salvaguardia dell’intero ecosistema che ci circonda, l’ambiente e la sua tutela, con uno sguardo sempre più vivace alle fonti ecosostenibili. Uno sguardo fresco che parte proprio daiche tanto stanno facendo in tal senso. Ed è proprio questo il messaggio che i Volontari del Servizio Civile Universale, organizzatori dell’ultima iniziativa a, nello stupendo scenario rivalutato dalla precedente Amministrazione Capitolina guidata dai Cinque Stelle e da Virginia Raggi di piazza Vittorio, hanno voluto far arrivare con il loromob. Tra gli organizzatori dell’evento a tinte green, anima insieme agli altridell’intera manifestazione, c’è stata proprio lei, Elisabetta Kalenda, ex volontaria del SC: “Sono molto ...

