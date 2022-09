"Ero delusa dal voto, cercavo un colpevole". Ora l'influencer anti-Meloni fa mea culpa (Di venerdì 30 settembre 2022) Sui social il mea culpa tardivo della blogger Giulia Torelli dopo le offese sugli anziani al voto. "Ho detto cose discriminatore, inopportune. Di mestiere ordino armadi, non mi occupo di politica" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 30 settembre 2022) Sui social il meatardivo della blogger Giulia Torelli dopo le offese sugli anziani al. "Ho detto cose discriminatore, inopportune. Di mestiere ordino armadi, non mi occupo di politica"

